В Крыму начинают разработку газоконденсатного месторождения

Системообразующий банк Крыма РНКБ открыл кредитную линию для ООО «Черноморнефтегаз Добыча» в размере 5,1 млрд рублей. Финансирование пойдет на разработку нового газоконденсатного месторождения на полуострове, говорится в распространенном 6 мая сообщении пресс-службы кредитного учреждения.

Системообразующий банк Крыма РНКБ открыл кредитную линию для ООО «Черноморнефтегаз Добыча» в размере 5,1 млрд рублей. Финансирование пойдет на разработку нового газоконденсатного месторождения на полуострове, говорится в распространенном 6 мая сообщении пресс-службы кредитного учреждения.

Месторождение Поворотное находится в Ленинском районе Республики Крым. Средства будут направлены на выполнение работ по бурению скважин и его обустройству.

В сообщении отмечено, что проект важен для обеспечения потребностей полуострова в природном газе. Сейчас регион получает газ за счет собственной добычи, подачи газа из подземного хранилища, а также поступлений с материковой части России. Разработка нового месторождения позволит в будущем увеличить объемы добычи природного газа для предприятий и населения Крымского полуострова.

«Мы рассчитываем, что выданные средства обеспечат своевременное выполнение работ, поскольку данные проекты имеют огромное значение для развития инфраструктуры полуострова», — цитирует вице-президента РНКБ — директора департамента корпоративного кредитования Сергея Билецкого пресс-служба банка.

ООО «Черноморнефтегаз Добыча» является дочерним предприятием ГУП РК «Черноморнефтегаз» со 100-процентным государственным участием. Основным видом деятельности предприятия является добыча природного газа и газового конденсата, компания имеет лицензию на разведку и добычу углеводородного сырья Поворотного месторождения.

Поворотное ГКМ является одним из наиболее крупных и перспективных месторождений углеводородов на сухопутной части Крымского полуострова. Оно расположено на территории Ленинского района в 36 км на восток от пгт Ленино. В 1985-1991 году там было пробурено шесть поисковых и одна разведочная скважина, открыто месторождение, получен приток газа с газовым конденсатом. ГУП РК «Черноморнефтегаз» заявляло о намерении начать разработку месторождения в 2015 году.