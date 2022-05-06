В Инкермане теперь есть свой отдел полиции

На улице Раенко, 16 в Инкермане 5 мая торжественно открыли новообразованное подразделение УМВД России по Севастополю — Отделение полиции «Инкерман».

На улице Раенко, 16 в Инкермане 5 мая торжественно открыли новообразованное подразделение УМВД России по Севастополю — Отделение полиции «Инкерман».

В церемонии приняли участие начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко и губернатор города Михаил Развожаев.

Среди почетных гостей пресс-служба УМВД называет и главу города Инкермана Родиона Демченко.

«Для бурно развивающегося Инкермана собственное отделение полиции было необходимо. Ходатайствовали в МВД о выделении дополнительных ставок для сотрудников этого отделения. Все проблемы, которые могут возникнуть, будут решаться на месте — это удобно и для людей, и эффективно», — отметил П.Гищенко.

В новом отделении будет работать 50 сотрудников полиции. Здание уже полностью оборудовано. На пост дежурного выведут полтысячи камер системы «Безопасный город», которая поможет следить за порядком на улицах и дорогах.

«Люди неоднократно на встречах поднимали вопрос о возвращении отделения в Инкерман. Когда-то здесь было собственное отделение полиции, потом его ликвидировали. Жители Инкермана точно помнят, что здесь было полуразрушенное здание, которое полностью привели в порядок, оборудовали территорию. Теперь это комфортное, удобное отделение полиции, отдельно для Инкермана, которое будет заниматься только проблемами города, который бурно развивается. Вместе с Павлом Ивановичем Гищенко за год мы это решение реализовали», — рассказал Михаил Развожаев.

В ходе церемонии открытия губернатор Севастополя и начальник УМВД России по городу вручили полицейским ключи от служебных автомобилей.

В планах МВД через год открыть отделение полиции со своей дежурной частью в микрорайоне бухты Казачья.