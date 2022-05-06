Профсоюзный автопробег доедет до Севастополя 8 мая

Его участники проведут митинг в честь Дня Победы на Федюхиных высотах.

Его участники проведут митинг в честь Дня Победы на Федюхиных высотах.

Колонна из 400 автомобилей участников Всероссийского профсоюзного автопробега накануне Дня Победы прибудет в Севастополь.

В парке живой истории «Федюхины высоты» 8 мая в 16.00 состоится большой торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Утром того же дня профсоюзный автомитинг состоится в городе-герое Керчь.

Участниками всероссийского автопробега «Zа мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма» организованного Федерацией независимых профсоюзов России, стали тысячи профлидеров и активистов из всех регионов России.

Автопробег стартовал 12 апреля из Владивостока. Его отправными точками стали города — Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Тула. Колонны со всей страны, как ручейки слились в единый поток на первомайской акции в Москве. После чего автоколонна разделилась: одна часть участников продолжила движение в Волгоград, вторая — в Севастополь.