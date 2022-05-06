Отреставрировали только здание Диорамы

Уникальное художественное полотно и предметный план будут отреставрированы позже.

Уникальное художественное полотно и предметный план будут отреставрированы позже.

Одним из эпизодов фестиваля «Знамена Славы» станет торжественное открытие после ремонта здания Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Церемония назначена на 14.00 субботы, 7 мая.

Как сообщила пресс-служба Музея героической обороны и освобождения Севастополя, внешняя и внутренняя реставрация и техническое переоснащение здания завершено. При выполнении работ были обеспечены все необходимые мероприятия по защите живописного полотна и предметного плана. Художественное произведение было законсервировано по современным технологиям и находилось в полной безопасности.

«В рамках торжественных мероприятий состоится открытие отреставрированной Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Воссоздать картину героических событий нашей истории поможет возрожденное легендарное полотно и предметный план с подлинным оружием, фрагментами инженерных сооружений, амуницией и уникальным звуковым сопровождением», — говорится в заранее присланном приветственном слове Министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Прочитав слова министра, «Севастопольская газета» обратилась в пресс-службу музея за уточнениями: действительно ли музей отреставрировал легендарное живописное полотно и предметный план, или речь идет о фасаде здания и внутренних музейных помещениях и их техническом переоснащении?

Оказалось, что вниманию зрителей представят оригинальное, сохраненное и расконсервированное к Дню Победы полотно, которое и как предметный план все еще ожидают своей очереди на реставрацию.

Тем не менее в основном выставочном зале проведена комплексная замена осветительного и звукового оборудования, что позволяет усилить современными эффектами впечатление от созерцания художественного произведения. Экспозиционный зал, расположенный на первом этаже здания, также пока останется недоступным для посетителей. Сотрудники музея сейчас готовят масштабную реэкспозицию.

В этот же день на Сапун-горе пройдет традиционный историко-патриотический фестиваль «Знамена Славы», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В программе — митинг-реквием, интерактивные площадки, выставки, праздничный концерт, полевая кухня. Ярким событием фестиваля станет полномасштабная реконструкция боевых действий на Сапун-горе 7 мая 1944 года.