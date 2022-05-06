Опубликован антирейтинг должников за электроэнергию

ООО «Севэнергосбыт» опубликовало на своем сайте список злостных должников по оплате за электроэнергию среди управляющих компаний и садовых товариществ Севастополя. Первые задолжали предприятию более 110 миллионов рублей, вторые — 25 миллионов.

ООО «Севэнергосбыт» опубликовало на своем сайте список злостных должников по оплате за электроэнергию среди управляющих компаний и садовых товариществ Севастополя. Первые задолжали предприятию более 110 миллионов рублей, вторые — 25 миллионов.

Садоводческие товарищества

По данным рейтинга, на 1 мая 2022 года задолженность севастопольских садовых товариществ предприятию составила 25,3 млн рублей. За год их долг вырос на 13,3 млн — это больше, чем в два раза!

Наиболее крупные должники из товариществ собственников недвижимости (ТСН): «Родник» — 5,8 млн руб; «Горный» — 3,5 млн руб.; «Металлист» — 1,5 млн руб.

В рейтинге самых недисциплинированных садовых некоммерческих товариществ (СНТ) оказалось ТСН «Лукоморье-сервис», задолжавшее за электроэнергию более 1 млн руб.

Самый крупный прирост задолженности в процентном соотношении демонстрируют ТСН СТ «Овощевод» и ТСН «Рыбак-7» — 244%. Минимальный прирост у СНТ «Прогресс» — 8,9% (на сегодня долг 627 тысяч руб.), а также СТСН «Гавань» — 12,1%. Однако, несмотря на это, «Гавань» продолжает оставаться в топе «антирейтинга» с долгов за электроэнергию в 1,1 млн руб.

Управляющие компании

Задолженность управляющих компаний Севастополя за электроэнергию на 28 апреля составляет более 110 млн рублей. За год долг вырос на 20 миллионов (18%).

В тройке самых крупных должников — УК «Центр» (15, 7 млн руб.). Долг вырос на 159% или 9,6 млн рублей. На втором месте антирейтинга — УК Гагаринского района-1 (14,8 млн руб.), на третьем – «УК» (6,2 млн руб.).

Кроме того, значительные долги в размере 14,6 млн руб имеются у ГБУ «Госжилфонд», а также у ФГАУ «Росжилкомплекс» — 5,2 млн руб. Обе организации обслуживают городские ведомственные общежития.

Большой рост задолженности у ООО «ЖЭК». За год долг за электроэнергию у данной УК вырос на 218% и составляет 3,6 млн. рублей.

Ранее по результатам проверки прокуратура Гагаринского района в отношении бывшего директора ООО «ЖЭК» возбудила пять дел об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. Общая сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.

«В отношении управляющих компаний-должников Севэнергосбыт проводит претензионно-исковую работу. В настоящее время на рассмотрении в Арбитражном суде Севастополя находятся исковые заявления на сумму 20,5 млн рублей. Предъявлены претензии в размере 15 млн. рублей. Сумма, зафиксированная решениями суда, — 75 млн рублей. Расчетные счета многих УК арестованы службой судебных приставов в течение длительного времени», — сообщала начальник службы по работе с юридическими лицами ресурсной компании Ирина Барабаш.

По словам директора ООО «Севэнергосбыт» Руслана Борягина, одной из причин многомиллионных долгов управляющих компаний является нецелевое использование средств.

«Организации, получая с населения деньги за потребленный ресурс, игнорируют оплату счетов и используют денежные средства по своему усмотрению», — считает Р.Борягин.