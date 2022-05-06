Интерактивный контроль качества питьевой воды с задачей не справляется

По заявлениям создателей «Интерактивная карта контроля качества питьевой воды» (ИС ИКК) должна была позволить населению получать информацию о состоянии систем водоснабжения и качестве питьевой воды в любой точке страны мгновенно.

По заявлениям создателей «Интерактивная карта контроля качества питьевой воды» (ИС ИКК) должна была позволить населению получать информацию о состоянии систем водоснабжения и качестве питьевой воды в любой точке страны мгновенно.

Возможно так бы и было, если бы ресурс работал без ошибок, поддерживался командой администраторов и вовремя наполнялся заявленной информацией.

Презентовали, но не доделали

Интерактивная карта питьеваявода.рус была создана в рамках федерального проекта «Чистая вода» Минстроем России, Роспотребнадзором и Фондом содействия реформированию ЖКХ. На ее создание и запуск ушло почти 10 лет, а публичная презентация демо-версии с помпой состоялась на Всероссийском водном конгрессе в 2020 году.

«Севастопольская газета» попыталась по интерактивной карте получить информацию о качестве питьевой воды в городе. Вот что в результате вышло.

Качество воды предлагалось выяснять по трем позициям: на водной станции, где на текущий момент актуальных данных не было. В распределительной сети: по результатам лабораторного контроля питьевая вода соответствовала стандартам качества и безопасности. Но данные были явно устаревшими, пробы взяты три недели назад — 17 апреля.

Чтобы получить информацию о качестве воды во внутридомовой водопроводной сети предлагалось заполнить специальный сложный запрос. Только в самом низу страницы опросника выяснилось, что он работает только для жителей Санкт-Петербурга, где интерактивный проект обкатывался, да так и не обкатался.

Во всех проверенных нами методом тыка городов — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ялта — удалось узнать только результаты проб в распределительной сети. Зато выясниллсь, что 2 марта питьевая вода в Симферополе «не соответствовала стандартам качества и безопасности по показателям: мутность, запах, привкус», а вода во внутридомовой водопроводной сети «представляла риск для здоровья при ее употреблении».

В Севастополе вода качественней, чем в Крыму

Согласно данным мониторинга качества питьевой воды, составленного межрегиональным управлением Роспотребнадзора Крыма и Севастополя, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой в 2021 году в целом по Республике Крым составила 70,1%, что на 3,1% ниже, чем в 2020 году (73,2%); в Севастополе — 97,3% (уровень не изменился относительно 2020 года).

Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 10,7% исследованных проб воды, что на 2% больше, чем в 2020 году. Пробы с отклонениями от требований в большинстве случаев зафиксированы по общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам, нитратам. Выше республиканского удельный вес не отвечающих нормативам проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям был зафиксирован в городах Красноперекопск, Армянск, Евпатория, Саки, Симферополь, в Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Джанкойском, Сакском, Симферопольском, Черноморском, Ленинском районах.