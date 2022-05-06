Играть в волейбол в Загородной балке пока невозможно

На СОК «Имени 200-летия Севастополя» нет условий для занятий волейболом. Об этом «Севастопольской газете» сообщил президент городской федерации волейбола Владимир Веселкин, отвечая на вопрос, почему игровые площадки пустуют.

На СОК «Имени 200-летия Севастополя» нет условий для занятий волейболом. Об этом «Севастопольской газете» сообщил президент городской федерации волейбола Владимир Веселкин, отвечая на вопрос, почему игровые площадки пустуют.

По его информации, созданные в ходе реконструкции спортивного комплекса волейбольные площадки, неудобны и для профессиональных спортсменов, и просто любителей этого вида спорта. Одна из причин — расположение на самом солнцепеке, что делает занятия крайне некомфортными.

— Там отсутствуют какие-либо условия для тренировок: нет раздевалок, душевых, туалетов. Спортсменам предлагают использовать инфраструктуру в подтрибунных помещениях, которые находятся в трехстах метрах от площадок. Бегать туда и обратно очень неудобно.

Это стало одной из причин, по которой попытки организовать детские тренировки успехом не увенчались.

В.Веселкин также посетовал на качество покрытия площадок из резиновой крошки. По его словам, это дешевый материал, к тому же травмоопасный. Последнее исключает проведение серьезных турниров.

— Эти площадки можно использовать разве что для дворового волейбола, для спортивных соревнований они явно не подходят, — считает В.Веселкин.

Напомним, что до реконструкции волейбольные площадки в состав спорткомплекса не входили. На стадии представления концепции обновления спорткомплекса разработчики проекта, а также городские чиновники, уверяли общественность, что согласовали все вопросы с руководителями федераций, чьи виды спорта будут представлены на обновленном СОК. Однако, по свидетельству ряда руководителей федераций, как раз этого и не произошло.

— Они применяют эту резиновую крошку по всему городу, это дешево и сердито, но абсолютно не функционально, — констатировал В.Веселкин.

По его мнению, чтобы волейбольные площадки заработали, необходимо поставить там хотя бы какую-то раздевалку и биотуалеты.

Альтернатива — во дворе

Зато, по его словам, Ленинский муниципалитет сейчас вышел на федерацию с инициативой организовать занятия на дворовых площадках, которые имеются в районе.

— Муниципалитет выразил готовность открыть площадки, чтобы мы привлекли ветеранов, энтузиастов волейбола. Мы уже ездили и смотрели эти площадки. Со своей стороны, муниципалитет берется привести эти площадки в порядок, — сказал В.Веселкин.