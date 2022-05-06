Детскую поликлинику на Ластовой закрывают на ремонт

Пациентов паретасовывают по другим поликлиникам Корабельной стороны.

Как сообщили в пресс-службе ГБУЗ С «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка», поликлиника закрывается на плановый ремонт, который давно уже назрел. Здание постройки 20-х годов прошлого века не ремонтировалось десятилетиями и имеет плачевный вид, как внутри, так и снаружи.

На состояние поликлиники неоднократно жаловались одители маленьких пациентов: стены обшарпаны, штукатурка облуплена, с потолка свисают гроздьями провода и кабеля. Применить к данному медучреждению еще советский слоган «Все лучшее — детям!» язык не повернется.

— Недавно мы по направлению к узким специалистам принесли сюда месячного ребенка, и были шокированы состоянием помещений. Внутри — полный разгром, полы ужасные, кабинеты под названием «назад в СССР». К современности возвращают разве что пластиковые окна и монитор в коридоре, по которому идут мультики. Как нам пояснили, врачей в поликлинике не хватает, работать некому. Один доктор — на три участка, — поделилась впечатлениями от посещения детского медучреждения жительница Нахимовского района Татьяна Ш.

Год назад родители высказали свое возмущением таким положением дел, обратившись в Администрацию Президента РФ. Разумеется, письмо спустили в местный горздрав, где заверили, что в рамках ФЦП на Корабельной стороне планируется построить новую современную детскую поликлинику на улице Краснопольской, со сроком ввода в эксплуатацию новой поликлиники — декабрь 2023 года.

Правда, это дело будущего, пока же известно, что до 16 мая всех пациентов прикрепят к другим детским поликлиникам на Корабельной стороне, которые будут их обслуживать до окончания ремонта.