Вторую очередь фонтанов запускают

Фонтан в Комсомольском парке запустить 5 мая, как было обещано горхозом, не получится. Там еще ведутся ремонтные работы.

Фонтан в Комсомольском парке запустить 5 мая, как было обещано горхозом, не получится. Там еще ведутся ремонтные работы.

Два работника, представившихся сотрудниками компании Fontalife, сняли возле фонтана несколько квадратных метров недавно уложенной плитки и долбят отбойным молотком землю в поисках труб. По их словам, они приступили к работам только сегодня, 5 мая, и в лучшем случае, фонтан заработает к понедельнику.

— Насос сломался! Все городские фонтаны находятся в полурабочем состоянии. Наша компания много лет пытается выиграть тендер на обслуживание и ремонт фонтанов в Севастополе, но каждый раз контракт проходит мимо нас, — жалуется старший по возрасту работник.

По его словам, работы по запуску фонтана проводятся по просьбе ГБУ «Парки и скверы».

Поскольку в этом году департамент городского хозяйства не проводил конкурс на выполнение работ по техническому содержанию, обслуживанию и ремонту городских фонтанов, «Севастопольская газета» обратилась в ГБУ «Парки и скверы» с официальным запросом, пытаясь выяснить, с кем заключен контракт на выполнение данных работ и какова его стоимость.

Из официального ответа, понятно, что в соответствии с запрошенными коммерческими предложениями на содержание 26 фонтанов нужно более 25 миллионов рублей в год. Проведение конкурса по поиску подрядчика будет возможно после выделения дополнительного финансирования из бюджета Севастополя.

А пока «Парки и скверы» нашли миллион на запуск «водных устройств после зимнего периода» и текущий ремонт насосного оборудования.