В Ялте обрушилась стена бывшего молокозавода

Повреждены пять машин, травмирован мужчина, отключен газ в домах.

Повреждены пять машин, травмирован мужчина, отключен газ в домах.

Пять автомобилей получили повреждения, два частных дома остались без газа, один человек пострадал в результате обрушения стены бывшего молокозавода в Ялте на ул.Спендиарова.

«По предварительным данным, в результате происшествия пострадал водитель одного из автомобилей, находящихся недалеко от сооружения», — говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

В настоящий момент проводится проверка исполнения требований законодательства при проведении работ по демонтажу нежилого здания. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за осуществление муниципального контроля.