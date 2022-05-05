Снова продлили ограничения на полеты в Симферополь

Режим временного ограничения полетов в аэропорт столицы Крыма и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 13 мая 2022 года.

Режим временного ограничения полетов в аэропорт столицы Крыма и еще 10 аэропортов юга и центра России продлен до 13 мая 2022 года.

Об этом говорится в сообщении Росавиации. Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ограничения действуют с 24 февраля с начала специальной военной операции, которая проводится РФ на Украине.

Также на территории северного Крыма до 11 мая действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, который вводился 11 апреля, а потом продлевался 27 апреля.