Севастополь получит на дороги еще 450 млн рублей

На эти деньги отремонтируют Монастырское и Фиолентовское шоссе, а также проезд между проспектом Победы и улицей Горпищенко, сообщили в городском департаменте транспорта.

На эти деньги отремонтируют Монастырское и Фиолентовское шоссе, а также проезд между проспектом Победы и улицей Горпищенко, сообщили в городском департаменте транспорта.

«Благодаря выделенным 450 млн рублей мы сможем отремонтировать дополнительно порядка 20 км дорог», — цитирует пресс-служба департамента своего директора Павела Иено.

Почему-то не уточняется, какой именно проезд между пр.Победы и ул.Горпищенко подлежит ремонту. Логично предположить, что это ул.Семипалатинская, но капитальный ремонт там выполняли в 2020 году. Сейчас состояние дорожного покрытия там вполне сносное.

Напомним, что выделение дополнительного финансирования на ремонт дорог в Севастополе — результат поручения Президента РФ по итогам январского совещания 2020 года по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

«В рамках поручения <...> бюджету Севастополя из федерального бюджета планируется выделение средств в объеме 1,3 млрд рублей на 2022 год для выполнения капитального ремонта автомобильных дорог, не вошедших в региональный проект «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — говорилось в ответе правительства Севастополя на запрос ТАСС.

Уточнялось, что эти средства будут направлены на капитальный ремонт двух пригородных трасс: Фиолентовского шоссе (автодорога Севастополь – порт «Камышовая бухта» – мыс Фиолент) и Монастырского шоссе (5-й км Балаклавского шоссе – мыс Фиолент). В настоящее время эти дороги, обеспечивающие сообщение между отдаленными районами Севастополя и центральной частью города, не соответствуют нормативам безопасности.

Почему-то к 2022 году эта сумма уменьшилась втрое и в ремонт включили еще одну дорогу.