Ремонтируют дороги, ведущие к популярным туристическим местам

В Севастополе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 23 участка автомобильных дорог, ведущих к достопримечательностям и местам отдыха.

В Севастополе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 23 участка автомобильных дорог, ведущих к достопримечательностям и местам отдыха.

Общая протяженность объектов ремонта — более 29 км, говорится в сообщении пресс-службы правительства города. В списке — дороги Гончарное – Ялта (это старая Ялтинская дорога), Орловка – Полюшко, подъезд к поселку Каче и другие.

Фрезерование и укладку асфальтобетона на объектах завершили до начала мая, а тротуары будут обустраивать позже.

Всего в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе в нормативное состояние приведут 72 объекта общей протяженностью более 66 км.