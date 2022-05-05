Форум «Интурмаркет. Крым» перенесен с мая на октябрь

Межрегиональный туристический форум-выставка «Интурмаркет. Крым», который должен был пройти в Евпатории 12–14 мая, перенесен на соответствующие даты октября, сообщается на сайте Минтуризма республики.

Межрегиональный туристический форум-выставка «Интурмаркет. Крым», который должен был пройти в Евпатории 12–14 мая, перенесен на соответствующие даты октября, сообщается на сайте Минтуризма республики.

«Министерство курортов и туризма Республики Крым сообщает о переносе мероприятий Межрегионального туристического форума-выставки „Интурмаркет. Крым“ на 12–14 октября 2022 года в связи с продлением в Республике Крым режима повышенной готовности, а также режима временного ограничения полетов в международный аэропорт „Симферополь“. Благодарим за проявленный интерес к данному мероприятию и надеемся на дальнейшее сотрудничество в рамках туристического форума-выставки „Интурмаркет. Крым. Осень“, — говорится в сообщении.

«Интурмаркет» — международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма — от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.

Власти Крыма были намерены 18-20 ноября 2021 года впервые провести на полуострове крупный туристический форум «Интурмаркет». Из-за роста количества выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией выставочные и другие очные мероприятия перенесли на весну 2022 года. Ожидалось, что форум посетят делегации Армении и Белоруссии.