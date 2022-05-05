Четыре кандидата на предварительное голосование

В Севастополе зарегистрированы четыре кандидата на участие в партийных праймериз партии «Единой России»: два члена партии, сторонник и беспартийный.

В Севастополе зарегистрированы четыре кандидата на участие в партийных праймериз партии «Единой России»: два члена партии, сторонник и беспартийный.

Партийное предварительное голосование в этом году будет проходить в онлайн формате на сайте госуслуг с 23 по 29 мая. Результаты подведут 31 мая. Таким образом в Севастополе определят кандидата от «Единой России» на дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания второго созыва по одномандатному избирательному округу №1 (Балаклава).

Участвовать в праймериз могут не только члены партии, но и беспартийные. Требования — быть старше 21 года, не иметь судимости и активов за границей.

Из четырех зарегистрированных в севастопольском отделении кандидатов, почему-то на партийном сайте полные данные представлены только у двоих.

Наиболее развернутая биография у 41-летнего танцора и балаклавца Александра Бондарчука.

Второй кандидат, также член партии «ЕР» Павел Харламов презентовал свою кандидатуру весьма скромно, указав только год рождения (1985) и место работы, утаив сведения об образовании и семейном положении.

Также в праймериз примет участие 47-летний временно неработающий сторонник партии «Единая Россия» Дмитрий Седов. О нем известно, что в 2002 году он окончил Московский Государственный Технический Университет им.Баумана, а в 2003 году — Российскую Академию адвокатуры.

Четвертый кандидат 1990 года рождения Игорь Сухно, то ли фрилансер, то ли помощник депутата Законодательного Собрания Севастополя.

Напомним, дополнительные выборы в заксобрание будут проводиться в связи с прекращением полномочий депутата по округу №1 Татьяны Лобач, которая теперь представляет Севастополь в Государственной Думе.

В прошлом году в праймериз «Единой России» приняли участие 41,7 тысяч жителей Севастополя. Это составило 12,68% от общего количества избирателей.