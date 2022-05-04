В Россию прибыло более 1,1 млн беженцев с Донбасса и Украины

Более 1,1 млн человек прибыли в Россию с территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины.

Более 1,1 млн человек прибыли в Россию с территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины.

«Всего через пункты пропуска Ростовской, Брянской, Белгородской областей и Республики Крым в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли более 1,1 млн человек, в том числе почти 200 тысяч детей», — сообщил 4 мая ТАСС источник в силовых структурах.

За сутки российскую границу пересекли более 12 тысяч человек.

Среди прибывших в Россию почти 200 тысяч граждан РФ, свыше 608 тысяч имеют гражданство ДНР и ЛНР, остальные — Украины и других государств.

Свыше 33 тысяч беженцев находятся в 508 пунктах временного размещения в 52 регионах страны.

24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.