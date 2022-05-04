Реальные события на Донбассе глазами фотокоров

Фотовыставка в поддержку спецоперации на Украине «Глазами Донбасса» открылась 4 мая в холле кинотеатра «Победа».

Организаторы мероприятия — правительства Севастополя и Донецкой Народной Республики.

В экспозиции представлено около 30 фоторабот военных корреспондентов российских СМИ — Глеба Эрвье, Екатерины Габель и Станислава Обищенко. Журналисты находятся там на информационном фронте, и все те, кто пишут, снимают, записывают правду об этой войне — ее солдаты.

Новостник, репортажник, как он сам себя называет, военный корреспондент РИА Новости Глеб Эрвье, чьи работы представлены в экспозиции, рассказал, что никогда не забудет вид разрушенного Мариуполя. Для него это самое мощное впечатление, ужасней, чем быть под минометным огнем на волоске от гибели.

— Мариуполь выглядит как Сталинград. Страшно, когда понимаешь, что всего этого можно было избежать, если бы «азовцы» не прикрывались мирными жителями и не обстреливали дома. Именно тогда, в первые дни, нарастала истерия западных СМИ, этими действиями всушники провоцировали Европу присоединится к конфликту, — вспоминает Г.Эрвье.

Все фотографии, представленные на выставке, реально отражают события.

— Нам важно, чтобы здесь, в Севастополе, увидели, что происходит на самом деле на Украине, — отметил военкор.

По его словам, когда начинаешь работать на фронте, вариться во всем этом, попадаешь под первый обстрел, видишь первые разрушенные дома, тела убитых детей— это очень сильно прочищает мозги. И не только корреспондентам из России, но и иностранным журналистам.

— Мы видели, как часто они вступают в конфликт со своими редакциями, потому что человек из Европы, который туда попадает, не хочет говорить о том, что это сепаратисты развязали кровавую бойню, они хотят говорить, то, что видят, то, что на самом деле происходит. Но западная редакционная политика не позволяет доносить правдивую информацию до людей. Мы наблюдали несколько случаев, когда корреспондентов выдергивали с мест, потому что они не смогли наладить контакты с пропагандистской машиной запада, — считает Г.Эрвье.

Фотовыставка «Глазами Донбасса» работает на двух городских площадках. В холле кинотеатра «Победа» — до 4 июня, А возле Дворца детского и юношеского творчества — до 18 мая.