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Певцы из Эквадора, Китая и Сербии стали лауреатами фестиваля «Дорога на Ялту»

Эквадорская певица Карен Лисбет Соса Лимонес удостоена первой премии международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», вторую награду присудили вокалисту из Китая Ян Пу, третью — сербу Марко Долашу.

Эквадорская певица Карен Лисбет Соса Лимонес удостоена первой премии международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», вторую награду присудили вокалисту из Китая Ян Пу, третью — сербу Марко Долашу.

Итоги смотра объявили 3 мая в Московском театре мюзикла, сообщает ТАСС.

«Первая премия — Эквадор. Вторая премия — наш друг из солнечного Китая. Третью премию мы отдали представителю нашей братской страны — Сербии», — объявил председатель жюри народный артист РСФСР Лев Лещенко. Призовой фонд составил 5 млн рублей.

Всего на участие в смотре в этом году было подано 250 заявок из 47 стран. На выступление в Москве были приглашены вокалисты из 15 стран. Четырнадцать из них — представители Бразилии, Израиля, Индии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Нигерии, Сербии, Сирии, Турции, Франции, Эквадора и Южной Кореи — прибыли в Россию. Певица из Аргентины выступила по видеосвязи.

Конкурсанты исполнили известные советские песни о Великой Отечественной войне на своих родных языках в полуфинале 2 мая сольно, а в финале — в дуэтах с российскими артистами, среди которых — Василий Герелло, Зара, Владимир Левкин, Марина Девятова, Юта. Участники выбрали такие композиции, как «Любимый город», «Прощайте, скалистые горы», «С чего начинается Родина», «Катюша», «Пора в путь-дорогу», «Не думай о секундах свысока», «Смуглянка» и другие знакомые нескольким поколениям россиян песни.

В гала-концерте также выступили конкурсанты прошлых лет: израильские, итальянские и кубинские певцы. В завершение вечера Л.Лещенко и другие артисты исполнили «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.

О фестивале

С 2019 года фестиваль проводился в Ялте. На этот раз полуфинал и финал прошли в Москве и транслировались на городских экранах в Ялте и Симферополе в прямом эфире. Художественный руководитель фестиваля «Дорога на Ялту» Эрнест Мацкявичюс выразил надежду, что в следующем году фестиваль сможет вернуться в Крым. Михаил Швыдкой как художественный руководитель Московского театра мюзикла предложил расширить программу, сохранив и московскую площадку.

Цель фестиваля «Дорога на Ялту» — привлечь внимание и интерес к российской музыкальной культуре, популяризовать лучшие произведения советского и российского песенного искусства, вовлечь зарубежного зрителя в музыкальные традиции России. Фестиваль организован фондом «Гуманитарный мир» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации президента РФ и правительства Республики Крым.

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