Обработку зеленых насаждений от клещей еще не начинали

Выезжать в лес принято на майские праздники. Это совпадает с пиком активности клещей в севастопольских лесах и парках. Но ГБУ «Парки и скверы» пока только ищет подрядчика на оказание услуг по акарицидной обработке территорий.

Выезжать в лес принято на майские праздники. Это совпадает с пиком активности клещей в севастопольских лесах и парках. Но ГБУ «Парки и скверы» пока только ищет подрядчика на оказание услуг по акарицидной обработке территорий.

Согласно техническому заданию тендера, выявление клещей и обработка зеленых зон должны осуществляется при благоприятной безветренной погоде в отсутствии осадков в течение трех дней с обязательным информированием населения о проводимых работах.

Обработке подлежат лесопарки, парки, скверы, сады на общей территории в 350,5 га. В населенных пунктах работы должны совершается до семи часов утра или после 10 часов вечера. В случае обнаружении клещей после проведенных работ, исполнитель за свой счет проводит повторную обработку.

Начальная сумма тендера — 11,7 млн рублей. Подрядчика должны определить 6 мая.

За 2021 год в Севастополе было зарегистрировано 167 обращений по поводу укусов клещами, в 2020 году — 147.

В Крыму обработку начали в апреле

По данным Роспотребнадзора, на полуострове регистрируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто первый пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне. В зависимости от погодных условий и в связи с ранней активизацией клещей на полуострове первые укусы клещей регистрируются уже в январе месяце.

В отличае от нерасторопных севастопольских «Парков и скверов», в Республике Крым акарицидную обработку начали проводить в апреле. Уже обработано 567 га территорий, в том числе два туристических маршрута.

С начала года привито против клещевого вирусного энцефалита 1244 человек, относящихся к контингенту группы риска: лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории.

Следует отметить, что вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики против укусов клещей (репелленты, надлежащая экипировка), поскольку клещи переносят не только клещевой энцефалит, но и другие инфекции (клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз), от которых нельзя защититься вакцинацией.

По состоянию на 28 апреля результаты исследования клещей на вирусоформность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 16% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом — 5,3% (в 2021 году — ИКБ — 19%, ГАЧ-4%). Из объектов окружающей среды инфицированность вирусом иксодового клещевого боррелиоза составляет 7,7%, сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

С начала 2022 года на территории РК уже зарегистрировано два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2021 году был только один случай.