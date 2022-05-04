Космонавт Олег Новицкий приехал поддержать защитников ЛНР

Герой России приехал в Луганскую народную республику по приглашению местной Федерации профсоюзов и при активном участии севастопольского общественного деятеля Андрея Соболева.

Герой России приехал в Луганскую народную республику по приглашению местной Федерации профсоюзов и при активном участии севастопольского общественного деятеля Андрея Соболева.

Вместе с главой профсоюзов Игорем Рябушкиным гости посетили комплекс Луганской клинической больницы №2, где проходят лечение защитники республики. Боевой летчик О.Новицкий выразил слова поддержки защитникам республики и пожелал скорейшего выздоровления.

Во время короткого визита О.Новицкий и А.Соболев приняли участие в субботнике на мемориальном комплексе «Острая могила» в Луганске, общались с активистками молодежного движения «Сестры Победы» и представителями физкультурно-спортивной организации «Динамо» МВД ЛНР.

Гости поблагодарили молодежь за добрую инициативу по приведению в порядок объектов культурного и исторического наследия, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Они активно общались, обсуждая текущую политическую повестку, отвечали на вопросы.

А.Соболев дарил участникам встреч экземпляры своей книги стихов «Избранное».

Справка

Летчик-космонавт, полковник, ветеран боевых действий Олег Викторович Новицкий совершил три космических полета: в 2012, 2016, 2021 годах.

В 2014 году за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции был удостоен званиея Герой Российской Федерации, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и многими медалями.