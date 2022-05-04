К Дню Победы рисуют мурал

На фасаде дома на Суворова, 39а рисуют огромное изображение, посвященное Дню Победы.

Художники начали работу 3 мая и намерена ее завершить 8 мая. Об этом «Севастопольской газете» сообщил один из членов их группы.

В целом, работа над проектом содержится пока в некоторой тайне, поэтому детали художник раскрывать не стал. Но рассказал, что настенный рисунок разместится на двух смежных стенах. Пока работа идет на фасаде, выходящем на ул.Суворова. Ребята уверены, что взятый темп позволит завершить проект к сроку.

Изображение будет состоять из российского триколора, который перейдет с одной стены на другую. Частью изображения станет обелиск «Штык и парус», что на мысе Хрустальный и Вечного огня. В центре — изображение ветерана и ребенка, вместе запускающих в небо воздушные шары.

На второй стене будут, в основном, надписи патриотического содержания.

По словам художника, сюжет придумала общественность, однако, на вопрос, какая именно, он уточнять не стал.

Весь мурал займет большую часть стены, до самого верхнего балкона. Пока рисунок занимает только половину размеченной площади.

Художник заверил, что на этот раз за создание мурала взялась крымская фирма, что, по его словам, означает качество исполнения. Среди работ нынешних исполнителей работы в Симферополе, Черноморском, Ялте, Керчи… В Севастополе это также не единственный заказ, где именно будет воплощаться следующий, пока не разглашается.

Мурал выполняется акриловыми красками, с использованием компрессора и пистолета, баллончики при этом не применяются, зато используются кисти.

— Массу сначала задуваем, а потом кистями выводим мелкие детали, — сообщил художник.

Он также сказал, что само здание выбрано заказчиком-частником, он же согласовал выполнение работ с департаментом архитектуры, а также с компаниями, которые имеют там офисы.