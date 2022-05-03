«Вкус медной проволоки» покажут перед Днем Победы

В Севастопольском театре юного зрителя полным ходом идет постановка спектакля по мотивам рассказов Геннадия Черкашина «Вкус медной проволоки».

Книга написана в далеком 1969 году, но, по мнению авторов постановки, сохранила актуальность в наши дни.

Для актера СевТЮЗа Данила Высоцкого, заслуженного артиста г.Севастополя, это вторая режиссерская работа. Он рассказал «Севастопольской газете» о том, что литературный материал стал основой для инсценировки, которую написал Игорь Азаров, заведующий литературно-драматургической частью СевТЮЗа. Новый спектакль — это повествование об одном послевоенном годе жизни ребенка, который перемежается «перебивками».

— Я сам — севастополец, воспитанный на севастополеведении. И для меня праздники День Победы и День Военно-Морского флота — не просто салют вечером. Черкашинские рассказы написаны открытым языком, а темы, которые в них подняты, на мой взгляд, важны для сегодняшних детей, — рассказал Д.Высоцкий.

Пока готовилась к работе инсценировка, режиссер изучил биографию автора: узнал, что отец Г.Черкашина в августе 1941 года погиб под Киевом, а пятилетний Геннадий с матерью и братом были эвакуированы в Прокопьевск Кемеровской области, но после освобождения Севастополя в мае 1944-го семья вернулась домой.

Многие истории, изложенные в книге, рассказаны его друзьями, а потому поданы им в пересказе. Большинство — о происходившем в Севастополе во время оккупации, есть и другие, касающиеся первого послевоенного года жизни в полностью разрушенном Севастополе.

— Об истории «Вкус медной проволоки» я слышал в детстве. Помню, ездили с классом на экскурсию, и там экскурсовод рассказала нам о пленных матросах, которым фашисты зашивали рты медной проволокой, чтобы те перестали петь «Врагу не сдается наш гордый Варяг». Сам Черкашин говорил, что узнал об этом случае от первого лица, а именно от матроса, у которого были изуродованы губы, — продолжил Д.Высоцкий.

Как и Г.Черкашин, режиссер убежден, что именно такие истории сильно будоражат детское воображение.

Интересно, что, как такового, главного героя в спектакле нет. Роли распределены между: Олегом Карасевым, Кириллом Паниотовым, Александрои Ревковым, Екатериной Скрибцовой, заслуженной артисткой Севастополя. По ходу повествования каждый артист перевоплощается в героев рассказов. Например, К.Паниотов исполнит роль маленького Гены Черкашина:

— Мне выпала честь играть маленького Гену Черкашина, который видит разбомбленный город. Потом он оказывается на Урале, где нет войны, но ситуация тяжелая. Возвратившись в Севастополь, ему, как и всем другим ребятам в их 9-10 лет, приходится стать взрослыми и совершать поистине героические поступки. Описанные в книге реальные истории военного времени поражают и будоражат сознание. Среди эпизодов — показавшийся мне очень ярким — рассказ про шоколад, когда американец швыряет детям плитку шоколада, а те, вместо того, чтобы начать драться за лакомство, начинают его пинать, как футбольный мяч. Под недоуменный возглас самого американца: «Это же чоколат!»

— У меня в спектакле несколько ролей, — рассказала Екатерина Скрибцова. — Играю старушку, которая выносит голодному еду и отважную девочку Нонку, которую фашисты, вместе с другими детьми, использовали в качестве живого щита на плавсредстве, которым они перевозили ценности в Румынию. Именно с этого судна она однажды спрыгнула в мартовском море, сумев доплыть до берега. Бесстрашная Нонка поила раненых, а после победы помогала восстанавливать город. У Черкашина есть даже отдельный рассказ «Медаль», посвященный этой самой Нонке. Да, девчонка была награждена медалью «За оборону Севастополя». Еще одна моя роль — мать Киндера, которая очень тяжело болела и покончила с собой, в надежде, что ее детям больше не придется просить подаяния. В спектакле много интересных и героических эпизодов!

По словам Д.Высоцкого, все повествование будет вмещено в 45 минут. Действие дополнит музыка композитора Дмитрия Шостаковича, предложенная заведующей музыкальной частью театра Ириной Кузнецовой. Сценографию разработала художник-постановщик Ирина Ракша, которая сочинила очень интересные декорации — несколько деревянных ставок будут служить и разрушенными улицами города, и стенами квартиры, давая возможность самому зрителю дорисовывать в воображении картину того времени.

Показы назначены на 6 и 8 мая. Спектакль ориентирован на детей старше 12 лет.