В Балаклавский музей подводных лодок туристов подвозят на автобусах

Доставка посетителей в Балаклавский подземный музейный комплекс, расположенный на Таврической набережной, осуществляется бесплатно фирменными автобусами, сообщила пресс-служба музей.

«В связи с реконструкцией Таврической набережной в Балаклаве доставка посетителей к музею и обратно осуществляется бесплатно фирменными автобусами по нескольким маршрутам. Первый маршрут действует от остановки "Оболонь" на ул. Новикова 3.

Еще один — от перехватывающей автомобильной парковки на ул. Строительная», — говорится в сообщении.

Проезд и проход по Таврической набережной был закрыт 25 апреля в связи с проведением строительно-монтажных работ первого этапа создания яхтенной марины. Начальный этап стройки включает в себя реконструкцию Таврической набережной, в частности замену всех инженерных коммуникаций: водопровода, электрических сетей, газопровода, канализационных и ливневых коллекторов. Подрядчиком работ является ПАО «Мостотрест».