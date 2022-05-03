Танцуют на Приморском на свой страх и риск

Любители танцевать на свежем воздухе возобновили танцы на Приморском бульваре, вопреки законодательным запретам. Точнее сказать, танцевать и не запрещали, но делать это нужно без использования звукоусилительной аппаратуры.

Любители танцевать на свежем воздухе возобновили танцы на Приморском бульваре, вопреки законодательным запретам. Точнее сказать, танцевать и не запрещали, но делать это нужно без использования звукоусилительной аппаратуры.

Следуя принятому в июле 2021 года заксобранием закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя», за танцующими оставили право аккомпанировать себе, негромко напевая, либо позвать на подмогу баяниста.

Ни то, ни другое, танцующих явно не устроило. Они надеялись, что городские власти войдут в их положение и не лишат столь любимого развлечения. В начале апреля, не дождавшись никакой реакции, активисты сами написали обращение и пошли просителями в Законодательное собрание. Там их приняли председатель Законодательного собрания Владимир Немцев и депутат Светлана Глотова, на разговор также пригласили директора департамента культуры Ирину Романец.

Как рассказал «Севастопольской газете» организатор и исполнитель социального проекта «Танцы на Приморском бульваре. Севастополь» Сергей Соков, представители власти с пониманием отнеслись к проблеме, разговор состоялся душевный, в результате чего у активистов возникло ощущение, что в случае выхода на Приморский потанцевать явно щемить их никто не будет. Особенно в преддверии Дня Победы, когда, по словам С.Сокова, «у народа остро возникает потребность военные песни попеть и вообще выразить эмоционально радость по случаю очередной годовщины подвига советского народа в Великой Отечественной войне». Тем более, что потребность в духоподъемных мероприятиях в народе ощущается остро.

Официальное «добро» не получено, и губернаторский указ о режиме повышенной готовности продолжает действовать до 31 мая...

— Мы дождемся этой даты, и, если существующие ковидные ограничения будут сняты, будем опять обращаться в департамент культуры, — сообщил С.Соков.

По его словам, пока танцующие, среди которых, в основном, пенсионеры, ветераны труда и дети войны, вышли на «танцпол» на свой страх и риск. И, поскольку этот первый опыт вполне удался, они очень рассчитывают, что с 4 мая (с 18.00 до 20.00), вряд ли что-то помешает им возобновить танцы на Приморском бульваре, за исключением разве что репетиции парада.