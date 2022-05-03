Приморский бульвар готовится к Дню Победы

Севастополь в мае особенно хорош: свежая зелень деревьев, распустившиеся белыми соцветиями каштаны, ковры из тюльпанов на Приморском бульваре, запах сирени и букетики ландышей в руках предприимчивых бабуль, - из всего этого и состоит предчувствие лета и приближающегося праздника.

Севастополь в мае особенно хорош: свежая зелень деревьев, распустившиеся белыми соцветиями каштаны, ковры из тюльпанов на Приморском бульваре, запах сирени и букетики ландышей в руках предприимчивых бабуль, - из всего этого и состоит предчувствие лета и приближающегося праздника.

В перечисленные ощущения первых майских дней в этом году добавлены чувства напряжения и тревоги, что, впрочем, не исключило традиционного майского декора улиц и площадей — на площади Ушакова уже установили стилизованные (из водопроводных труб) противотанковые ежи. Пока севастопольцы полемизировали, использовались ли в годы войны в Севастополе противотанковые ежи, эта иллюминированная инсталляция вполне прижилась у Детской библиотеки Гайдара и уже почти не возмущает своей эстрадной лубочностью.

Вдоль Большой Морской по уже проверенной десятилетиями схеме разместили ситилайты с военными и послевоенными фотографиями.

В этом году предпраздничное убранство отличается явной лаконичностью. Главный акцент сделан на пространстве перед Дворцом детского и юношеского творчества, там разместили стойки с фотографиями Героев Советского Союза — участников освобождения Севастополя. На каждой фотографии — краткая справка о герое: воинское звание, где служил, за что удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Некоторые имена хорошо знакомы: Николай Кулаков, Николай Остряков, Иван Голубец, Дмитрий Глухов, Михаил Авдеев, Степан Неустроев… Другие, что называется, не на слуху.

Со стороны «детского» фонтана эту инсталляцию обрамляет свежая фотовыставка со снимками разрушенного Мариуполя, датированными мартом-апрелем 2022 года: на фотографиях — черные остовы жилых домов, разрушенная центральная улица еще недавно цветущего города, раздавленное тяжелой техникой легковое авто... Авторы фотографий — Станислав Обищенко, Екатерина Габель, Глеб Эрвье.

У начала аллей по две стороны от площади перед ДДЮТ установили арки-входы из заплетенных трехцветных пластиковых лент, увенчанных пластиковыми же красными звездами, устремленными вверх. Как дополнение, аккурат между арками, на фоне прокатных детских авто, расположился аккордеонист в инвалидной коляске.

Войдя через арку, попадаешь на еще одну выставку «Здесь мы в бой, святой и правый, шли за Родину свою...», посвященную также Дню Победы. Это серия стендов с фотографиями, газетными вырезками и копиями архивных документов периода Великой Отечественной войны. Перед стендами, как правило, останавливаются люди старшего поколения.

Люди постарше привычно заняли места и на скамейках у обновленной эстрады Приморского бульвара — как раз сейчас там проходит фольклорный фестиваль в рамках года культурного наследия народов России. На сцене — две исполнительницы в длинных юбках-кирасах, кофтах и красных платках, дуэтом исполняющие протяжную песню про трудную судьбу казачьего атамана.

Город к празднику готов!