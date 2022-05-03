Приглашают на фотовыставку военных корреспондентов

В памятные дни Великой Победы Российская государственная художественная галерея представляет большой выставочный проект «Севастополь. Легенда в объективе».

В памятные дни Великой Победы Российская государственная художественная галерея представляет большой выставочный проект «Севастополь. Легенда в объективе».

Фотовыставка разместится в залах музейно-выставочного комплекса Константиновской батареи. Представлены фотографии трех легендарных фронтовых фото- и кинокорреспондентов: Евгения Халдея, Владислава Микоши, Бориса Шейнина, фотографии послевоенного Севастополя, фото и кинодокументалистика.

История города, его трагическая судьба в нелегкие месяцы второй обороны и в майские победные дни 1944-го документально представлены в экспозиции. Для прославленных военкоров Севастополь стал не просто местом фиксации исторических событий, но и неотъемлемой частью их жизни.

Открытие выставки состоится 8 мая в 13.00. Она будет работать в течение трех месяцев.

Для посещения можно воспользоваться Пушкинской картой или приобрести входной билет на территорию музейного комплекса.