Фестиваль «250 лет на страже Родины» проведут для избранных

Мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы, пройдет 8 мая на Константиновной батарее. Планируется, что более шести сотен человек смогут побывать на этом патриотическом фестивале.

Мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы, пройдет 8 мая на Константиновной батарее. Планируется, что более шести сотен человек смогут побывать на этом патриотическом фестивале.

Мероприятие начнется в 11.00. Торжественная часть на Константиновской батарее — в 12.00. После этого для гостей праздника во дворе крепости покажут реконструкцию боя. Завершится мероприятие поднятием Военно-морского флага СССР. На фестивальных площадках будет работать полевая кухня.

В 13.00 в музее на батарее откроется фотовыставка фронтовых корреспондентов Евгения Халдея, Владислава Микоши и Бориса Шейнина.

В пресс-службе городского оргкомитета по подготовке празднования 77-й годовщины Великой Победы отметили, что утреннюю часть мероприятия можно посетить только по пригласительным письмам. А с 13.00 вход на Константиновскую батарею — свободный для всех желающих.

Почему мероприятие названо «250 лет на страже Родины», «Севастопольской газете» выяснить не удалось. логично предположить, что оно связано с Константиновской батареей.

Но первое упоминание о военном укреплении на входе в Ахтиарскую бухту относится к 1778 году. В ночь на 15 июня у входа в бухту русские солдаты по приказу лександра Суворова возвели земляной вал. Когда турки его увидели, то поспешили покинуть бухту, не желая становиться легкой мишенью для русских орудий.

Позже в 1794 году также по указанию А.Суворова была сооружена двухъярусная каменно-земляная батарея. В нынешнем виде Константиновская батарея была построена в 1840 году.

Если брать самое первое упоминание укрепления «времен покоренья Крыма», то выходит только 244 года на страже Родины.