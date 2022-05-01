На 35-й батарее покажут автомобили поверженного врага

«Бабушку» современных мотоциклов и машину люфтваффе покажут в Севастополе к 9 Мая.

Выставка немецкой трофейной техники времен войны откроется к 9 Мая в музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея» в Севастополе, сообщил ТАСС директор музея Валерий Володин.

«Обычно трофейная техника у нас находится в фондах, а в основной экспозиции представлена советская. Но в День Победы в этом году решили показать и технику поверженного врага, поэтому на площади во входной зоне будут стоять и машины, и мотоциклы, и пушка, и бочки из-под топлива. И мы будем рассказывать посетителям — особенно детям такое нравится — о том, что это за машины, для кого они были сделаны», — рассказал В.Володин.

Среди экспонатов автомобиль, сделанный по заказу гитлеровской авиации — люфтваффе.

«Вот наш летчик приезжает на аэродром, оставляет на въезде свою машину и идет до ангара 2-3-4 км, или едет на велосипеде, или еще как-то. А немцы заказали в свое время специальную машину легкового класса, их выпущено всего 184 штуки», — пояснил собеседник.

Директор музея отметил, что также в экспозиции представлен мотоцикл «Виктория» 1934 года, который в качестве трофея привезен из Германии будущим первым начальником ГАИ Севастополя. Его архитектура стала прообразом для современных мотоциклов — «бабушкой для всех мотоциклов с этой точки зрения: архитектуры, размещения навесных устройств».