Изучают экосистему Северо-Крымского канала

Учёные ИнБЮМа повторно обследовали воду Северо-Крымского канала. Изучали основные гидрохимические показатели качества воды, микробиология, планктонные организмы.

Результаты первой, мартовской экспедиции показали, что концентрация радионуклидов и химических загрязнителей (хлорорганические пестициды, полихлорбифенилы, медь, кадмий, цинк, свинец, ртуть) в воде Северо-Крымского канала не превышала допустимых уровней. При этом сотрудники отдела радиационной и химической биологии зафиксировали значительную концентрацию растворенного стронция-90, соответствующую уровню его концентрации в Нижнем Днепре весной 1988-го года.

Во время апрельской экспедиции было увеличено количество станций отбора проб. Помимо работ у города Армянска, произвели отбор проб в районе Джанкоя, к изучению добавились поливные почвы и растения в районе магистрального русла Северо-Крымского канала (СКК). Исследования позволят оценить динамику распределения загрязняющих веществ в экосистеме канала, определить уровень их перехода из воды в поливные почвы и сельскохозяйственные культуры.

«Целью проводимых исследований является определение современного экологического состояния водной экосистемы СКК в отношении радионуклидного и химического загрязнения в весенний паводковый период, а также изучение планктона и микробиологической составляющей, что даст возможность, в числе прочего, оценить возможности безопасного использования воды, поступающей по каналу, в хозяйственной деятельности полуострова», — рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии Наталья Мирзоева.

Во время экспедиции была проведена фильтрация больших объёмов воды для последующего определения трансурановых элементов (радиоактивные химические элементы, расположенные в периодической системе элементов Менделеева за ураном, то есть с атомным номером выше 92).

На данный момент отобранные пробы находятся в обработке, результаты исследований будут озвучены после проведения всех лабораторных анализов.