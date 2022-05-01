Херсонес изменил часы работы

С 1 мая музей-заповедник «Херсонес Таврический» переходит на летний режим работы.

В течение мая и сентября вход на территорию Херсонеса разрешен с 9.00 до 19.30. Закрывается музей-заповедник в 20.00. А все летние месяцы (с 1 июня по 31 августа) время работы с 9.00 до 21.00 (вход посетителей осуществляется до 20.00).

С 1 мая заработает дополнительная входная группа — у башни Зенона.

Время работы экспозиционных и выставочных залов с 1 мая по 31 сентября – с 9.00 до 19.00.

Для желающих посетить службу в Свято-Владимирском кафедральном соборе допуск на территорию осуществляется через центральную входную группу в соответствии с расписанием богослужений