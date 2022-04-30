Забери свой приз на открытии «Байк Центр Севастополь»!

Без подарка не уйдет никто*, а кто-то даже уедет на новеньком велосипеде HORH FOREST FMD 7.0 27.5!

Без подарка не уйдет никто*, а кто-то даже уедет на новеньком велосипеде HORH FOREST FMD 7.0 27.5!

Магазин «Байк Центр» приглашает своих активных друзей на открытие «Байк Центр Севастополь».

Что такое «Байк Центр»? Это место, где опытные консультанты подберут для вас подходящий велосипед или самокат, предложат яркие и стильные аксессуары, примут ваш старый велосипед или самокат взамен нового!

У нас более 17 000 товаров в наличии, а значит, вам не придется колесить по городу в поисках железного друга для каждого члена семьи отдельно.

Команда магазина «Байк Центр» знает, как важен БЕЗОПАСНЫЙ здоровый образ жизни. Поэтому мы продаем только качественный товар, который при правильном использовании не принесет травм. Кроме того, у нас есть сервисный центр, где мы подготовим ваш велосипед или самокат к сезону, или проведем ремонт. Вы точно проведете лето весело!

Ждем вас в гости 1 мая! На открытии мы разыграем:

— велосипед HORH FOREST FMD 7.0 27.5;

— сертификат на 3000 рублей;

— термокружку WALMER, 450 мл;

— термос WALMER, 500 мл;

— фирменный мерч.

Как получить приз:

— зарегистрироваться до 30.04.2022 (до 17.00) по ссылке.

— прийти 1 мая в 13.00 на открытие магазина «Байк Центр» в Севастополе по адресу ул.Косарева, 46Б;

— мы проведем розыгрыш с помощью лототрона среди всех зарегистрированных гостей;

— вы получите свой приз сразу после проведения розыгрыша. Возьмите с собой паспорт.

Удачи в розыгрыше!

*Каждый зарегистрированный участник получит 1000 бонусов. Ими вы сможете оплатить 30% стоимости покупки в «Байк Центре» в период с 1 по 10 мая 2022 года. Для активации перед покупкой назовите номер телефона, указанный при регистрации в розыгрыше.