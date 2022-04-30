Во Дворце детского и юношеского творчества оперативно ликвидировали пожар

В подсобном помещении на третьем этаже здания произошло короткое замыкание, вызвавшее возгорание.

В подсобном помещении на третьем этаже здания произошло короткое замыкание, вызвавшее возгорание.

Сообщение о дыме из под крыши ДДЮТ поступило оперативному дежурному ГУ МЧС России по Севастополю в пятницу, в 29 апреля, в 17.34.

К месту происшествия выдвинулись: два отделения 2-й пожарно-спасательной части, автолестница 1-й пожарно-спасательной части, одно отделение 5 пожарно-спасательной части, одно отделение и автолестница 6 пожарно-спасательной части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, а также автоцистерна Черноморского флота.

По прибытии было установлено, что произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в подсобном помещении на третьем этаже здания. Горение устранили при помощи огнетушителей. Помещения обследовали на предмет наличия скрытых очагов при помощи тепловизора. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.

Силами администрации и сотрудников МЧС России была проведена эвакуация людей из задымлённых помещений. Всего на свежий воздух было выведено 392 человека, в том числе 268 детей.

Благодаря оперативному реагированию, слаженности и профессионализму пожарных возгорание удалось ликвидировать на ранней стадии, не допустив распространения огня. К 18.00 работы были завершены.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.