Диверсант осужден и за госизмену

Завербованный спецслужбами Украины житель Севастополя осужден на 19,5 года колонии.

Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова к 19,5 года колонии за госизмену. Его сообщник, офицер ВС РФ Александр Облога, получил 13 лет колонии.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал виновными жителей Севастополя Дмитрия Штыбликова и Александра Облогу по ст. 275 УК РФ („Государственная измена“). Штыбликов приговорен к 19 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей, Облога — к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением воинского звания старший лейтенант», — сказали в пресс-службе, не уточнив иных деталей. Дело обоих осужденных слушалось в закрытом режиме, так как в нем содержатся секретные материалы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что оба они были признаны виновными в работе на украинские спецслужбы.

Для Д.Штыбликова это уже второй приговор за сотрудничество со спецслужбами Украины. Ранее он был признан виновным в приготовлении диверсий в Крыму по заданию украинских силовиков. В Севастополе 9 ноября 2016 года была задержана украинская диверсионная группа, куда входили Владимир Дудка, Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Крыму.

Согласно приговору, Дудка и Бессарабов, получили по 14 лет колонии. Штыбликова в 2018 г. Севастопольский городской суд признал виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов. Ему было назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. рублей. Д.Штыбликов признал вину в инкриминируемых преступлениях.