Взял взятку деньгами и автомобилем Porsche

Героем очередного задержания по подозрению в получении взятки в особо крупном размере стал бывший генеральный директор ООО «Управляющая компания» города Севастополя.

Героем очередного задержания по подозрению в получении взятки в особо крупном размере стал бывший генеральный директор ООО «Управляющая компания» города Севастополя.

Об этом информирует Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по подозрению в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Следствием установлено, что в 2017 году путем реорганизации в форме преобразования Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Управляющая компания» создано Общество с ограниченное ответственностью «Управляющая компания».

Зимой 2018 года представитель фирмы обратился к действующему на тот момент гендиректору ООО «УК» с предложением заключить договор на уборку зданий и территорий по городу. Должностное лицо ответило согласием при условии передачи ему в качестве взятки автомобиля Porsche Cayenne Turbo, принадлежащий знакомому представителя фирмы, и денежных средств в размере 5% от суммы заключенного контракта по результатам приемки выполненных по нему работ (то есть — более 4,7 млн рублей).

Позже на автомобильной стоянке на ул.Пожарова гендиректору ООО «УК» были переданы ключи от автомобиля и вся необходимая документация на транспортное средство, которые должностное лицо принял в качестве части взятки согласно ранее достигнутой договоренности. После этого ООО «УК» заключило с фирмой договор на уборку зданий и территорий на сумму более 94 млн рублей.

26 апреля 2022 года бывший гендиректор получил часть требуемой взятки по итогам выполнения контракта, после чего был задержан оперативными сотрудниками службы экономической безопасности УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

По местам жительства и бывшей работы фигуранта уголовного дела проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия, а также автотранспортные средства.

Следствие готовится предъявить подозреваемому обвинение и выйти в Киевский районный суд Симферополя с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Для полноты картины следует напомнить, что бывший депутат Законодательного собрания и экс-директор ООО «Управляющая компания» Игорь Валис летом 2021 года был оштрафован судом на 200 тысяч рублей за систематическую оплату собственных штрафов из кассы предприятия.

Изначально сумма штрафов по 11 эпизодам растраты была более 1,3 млн рублей, но суд учел здоровье И.Валиса, наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение ущерба и частичное признание вины. Поэтому окончательная сумма штрафа оказалась значительно меньше.