Вице-адмиралу Ашоту Саркисову вновь отказали в звании почетного севастопольца

Комиссия по наградам Законодательного собрания во второй раз отказалась вносить на рассмотрение депутатов вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя» вице-адмиралу, академику Российской академии наук, ветерану ВОВ Ашоту Саркисову.

Комиссия по наградам Законодательного собрания во второй раз отказалась вносить на рассмотрение депутатов вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя» вице-адмиралу, академику Российской академии наук, ветерану ВОВ Ашоту Саркисову.

Из семи членов комиссии только двое проголосовали «за». Об этом «Севастопольской газете» рассказала председатель СРОО «Наш Севастополь», внучка вице-адмирала Ольга Дронова.

— По какой причине в этом году произошел отказ неизвестно. Но РОО «Севастопольская Голландия», которая выдвинула кандидатуру А.Саркисова, руки опускать не собирается и будет обращаться во всевозможные инстанции за объяснениями, — сказала О.Дронова.

В этом году в адрес заксобрания поступило всего одно предложение о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя» Саркисову Ашоту Аракеловичу, начальнику Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища с 1971-го по 1984 год, доктору технических наук, академику РАН, вице-адмиралу.

По действующему положению, звание присваивается только при жизни. А.Саркисову в этом году исполнилось 98 лет.

В прошлом году на звание почетный гражданин претендовали два кандидата — Алексей Чалый и А.Саркисов. Тогда профильная комиссия заксобрания не поддержала ни одну из предложенных кандидатур.