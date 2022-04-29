В Севастополе будет «Аллея Славы» в память погибших участников спецоперации на Украине

Военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, хоронят на городском кладбище Севастополя «Кальфа» на 5-м км в специально отведенном для этого участке.

Военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, хоронят на городском кладбище Севастополя «Кальфа» на 5-м км в специально отведенном для этого участке.

«Мы хороним наших парней в одном месте, потому что там будет «Аллея Славы» — мемориал, который мы сделаем в традициях города-героя Севастополя, где мужчины всегда с честью выполняли свой долг и не боялись умереть за свою Родину!» — написал в своем Телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Сообщение он разместил в ответ на видео в интернете со свежими могилами на кладбище 5-го км «с мерзкими комментариями» упырей, которые «решили сделать «сенсацию».

«Да! Это могилы наших воинов в Севастополе. Я пишу о каждом погибшем, я езжу на все похороны наших воинов лично... […] Пролистайте мой телеграмм-канал — вы увидите 28 наших парней, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом. Мы не прячем могил и наших героев! Мы ничего не скрываем и только такие мерзкие нелюди, пытаются в чем-то нас «уличить». Любой может приехать на кладбище 5-го км «Кальфа» и положить цветы ребятам», — написал глава города.