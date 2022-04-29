В День Победы по улицам Севастополя снова пройдет Бессмертный полк

Акцию в этом году проведут в очном режиме. Такое решение было принято на заседании оргкомитета, посвященному организации празднования 77-й годовщины Великой Победы и 78-й годовщине освобождения Севастополя.

Акцию в этом году проведут в очном режиме. Такое решение было принято на заседании оргкомитета, посвященному организации празднования 77-й годовщины Великой Победы и 78-й годовщине освобождения Севастополя.

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В этом году шествие выйдет на улицы города.

Военный парад войск севастопольского гарнизона начнется 9 мая, в 10.00. В парадном ряду пройдут военнослужащие, силовики, кадеты, механизированная колонна военной и ретро-техники. После парада состоится шествие Бессмертного полка.

В этом году в рядах Бессмертного полка изъявили желание участвовать родственники воинов 810 бригады морской пехоты, погибших в ходе военной специальной операции на Украине, сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

По его словам, шествие возглавят юнармейцы. Они пройдут с портретами маршалов Победы, за ними будут идти севастопольцы с фотографиями своих родных и близких.

Планируется, что в этом году акция объединит тысячу участников.

Колонна стартует от сквера воинов-интернационалистов на ул.Ленина в 11.00.

Портрет вашего ветерана можно бесплатно распечатать и оформить для шествия, обратившись по адресу ул.Гоголя, 27, рассказали «Севастопольской газете» в штабе регионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк».

Шествие Бессмертного полка проходит в России в День Победы, с 2012 года. В Севастополе подобная акция проводилась ежегодно даже ранее и носила название «Заменим вас в строю». С 2014 года город-герой присоединился общероссийскому движению.

Ни партийных, ни политических лозунгов в шествии не допускается.