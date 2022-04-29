Принимаются дополнительные меры по профилактике холеры в приграничных с Украиной регионах

К лету будет усилен санитарный контроль и профилактика в условиях возможного осложнения эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям и холере.

К лету будет усилен санитарный контроль и профилактика в условиях возможного осложнения эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям и холере.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации. Цель документа — предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания.

Постановление предусматривает широкий комплекс подготовительных и профилактических мер. Речь, в частности, об усилении контроля за лабораторным исследованием сточных вод, проведении тренировочных занятий с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания, принятии дополнительных мер по обеспечению необходимых запасов диагностических сред и наборов реагентов.

Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора семи приграничных с Украиной регионов РФ, включая Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, поручено провести оценку готовности госпитальной и лабораторной базы, организовать теоретическую и практическую подготовку медработников, актуализировать комплексные планы противохолерных мероприятий. Соответствующие задачи необходимо выполнить в срок до 1 июня.

Поставлена задача к лету обеспечить готовность госпитальной и лабораторной базы, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации, принять меры по готовности к переходу к строгому противоэпидемическому режиму в инфекционных стационарах, а также дооснастить лаборатории медицинских организаций необходимой аппаратурой.

О холере

Холера — это опасная инфекционная болезнь, встречающаяся только у людей. Ее вызывают холерные вибрионы, которые очень хорошо сохраняются в воде. Поэтому заражение часто происходит при употреблении не прошедших тепловую обработку морепродуктов. Также можно заразиться контактным путем, в том числе через контаминированные предметы быта.

Основными мерами профилактики холеры является соблюдение правил надлежащей гигиены и безопасного приготовления и хранения пищи. Эти правила включают тщательное мытье рук, особенно перед приготовлением и приемом пищи, надлежащую тепловую обработку продуктов и их употребление в пищу в горячем виде, кипячение или специальную обработку питьевой воды, а также использование средств санитарии. В поездках следует особое внимание уделить безопасности воды и пищевых продуктов.