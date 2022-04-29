Открыли проезд по Президентской дороге

С 29 апреля открыто движение по правой полосе путепровода и моста через реку Черная в районе восьмого участка трассы «Таврида», называемом Президентской дорогой.

С 29 апреля открыто движение по правой полосе путепровода и моста через реку Черная в районе восьмого участка трассы «Таврида», называемом Президентской дорогой.

Временный объезд через поселок Сахарная Головка, организованный для возможности провести реконструкцию этого участка, будет перекрыт.

Департамент транспорта Севастополя обращает внимание, что теперь изменена схема движения на восьмом участке трассы «Таврида». Дороге Севастополь – Инкерман в месте примыкания подъезда к поселку 3-й Гидроузел Водоканала возвращен статус главной, а транспортные средства, разворачивающиеся со стороны села Штурмовое в направлении города, будут уступать дорогу остальным участникам движения.

Движение на путепроводе и мосту через реку Черная перекрыли 1 октября 2021 года. За это время подрядная организация «ВАД» выполнила демонтаж старой проезжей части и путепровода. На их месте возвели новые конструкции.

Строительство второй части путепровода и моста продлится до мая 2023 года.

На восьмом участке трассы «Таврида» есть два сложных объекта — Президентская дорога и Ялтинская развязка. Из-за реконструкции, ведущейся там, на въезде и выезде из Севастополя в настоящий момент образуются гигантские пробки.

С апреля непростую дорожную ситуацию еще больше осложнило начало ремонта путепровода над железной дорогой в районе поселка ГРЭС в Инкермане. Ялтинское кольцо теперь — это единственный выезд из города.