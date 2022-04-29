На майские праздники заработают фонтаны

Уличные фонтаны в Севастополе запустят на майские праздники. Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Уличные фонтаны в Севастополе запустят на майские праздники. Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его информации, в настоящее время сотни работников чистят и приводят в порядок город, и запуск фонтанов — составляющая часть этой работы.

Итак, 1 мая запустят 13 фонтанов в Парке Победы, фонтан в сквере имени 60-летия СССР, сухой фонтан на площади Ушакова, Центральный фонтан на Приморском бульваре и фонтан в сквере на улице Мельника.

Вторая очередь запланирована к запуску 5 мая.

В том же посте Е.Горлов сообщил, что на городских клумбах уже высажено 167 тыс цветов. Планируется высадить еще около полумиллиона растений, в том числе 300 тыс однолетних, 15 тыс — многолетних, 200 тыс луковичных, 5 тыс роз, 5 тыс кв м газонов и более тысячи древесно-кустарниковых растений.



