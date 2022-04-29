Южную бухту могут освободить для больших яхт

Суда и корабли Черноморского флота могут быть перебазированы с причалов в центре Севастополя, что даст возможность для развития города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире стрима «Антонимы с Антоном Красовским» на YouTube.

Суда и корабли Черноморского флота могут быть перебазированы с причалов в центре Севастополя, что даст возможность для развития города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире стрима «Антонимы с Антоном Красовским» на YouTube.

Губернатору был задан вопрос о том, что большие яхты олигархов не поместятся в марину в Балаклаве, строительство которой сейчас ведется. В ответ прозвучало, что в Южную бухту Севастополя любые яхты поместятся, нужно только решение Министерства обороны.

«Военные должны принять решение. Сейчас там стоит вспомогательный военный флот. Он может стоять в другом месте комфортно и удобно», — сказал М.Развожаев, говоря о ситуации в Севастопольской и Южной бухтах.

Губернатор подчеркнул, что принять такое решение может только Министерство обороны России.

«Есть естественный, нормальный процесс, когда министерство обороны за счет повышения эффективности, компактизации, появления новых технических возможностей, отказывается от невостребованных земель. Это нормальный процесс во многих регионах, так же и в Севастополе. Только у нас есть особенность, что здесь это касается еще и использования акватории. Естественно, никто не будет приоритет обороны и безопасности нарушать, но когда этот приоритет — и военные сами с инициативой выходят — могут решить за счет других мощностей, то высвобождаются земля и причальные мощности, и их можно использовать для экономического развития», — пояснил М.Развожаев.