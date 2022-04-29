Флаг крейсера «Москва» предложили отдать в музей Черноморского флота

Депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу увековечить память ракетного крейсера «Москва».

В заксобрание Севастополя обратился житель Москвы с просьбой ходатайствовать о размещении флага крейсера «Москва» в экспозиции музея истории Черноморского флота.

— Такая практика существует. Например, кормовой Андреевский флаг линкора «Георгий Победоносец», который сохранила Анастасия Манштейн-Ширинская, был завесой Царских врат в храме св.Александра Невского в Бизерте. В 1999 году Ширинская передала его в Казанский собор в Ленинграде. Сейчас флаг размещен в соборе справа от могилы Кутузова. В Корее как музейную реликвию долго хранили флаг крейсера «Варяг». В 2010 корейцы передали его России, он хранится в Военно-морском музее в Ленинграде. Члены постоянного комитета приняли решение поддержать обращение заявителя, — рассказал руководитель комитета по градостроительству и земельным отношениям Вячеслав Горелов.

По этому поводу депутаты подготовят письмо в адрес главкома ВМФ России, сообщила пресс-служба заксобрания.

На кормовом флаге крейсера изображена Георгиевская лента и орден Нахимова, который кораблю вручили в июле 2016 года за отличие при выполнении боевых заданий.

14 апреля 2022 года на гвардейском ракетном крейсере «Москва», который участвовал в специальной военной операции на Украине, произошел пожар, после детонации боезапаса. При буксировке корабля в порт, во время шторма, корабль затонул.

Сообщалось об одном погибшем и 27 пропавших без вести. Остальные члены экипажа — 396 человек — были эвакуированы в Севастополь.