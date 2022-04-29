Беженцам помогает Следственный комитет

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в режиме видеоконференции личный прием беженцев, прибывших в Республику Крым и Севастополь с территории Донбасса.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в режиме видеоконференции личный прием беженцев, прибывших в Республику Крым и Севастополь с территории Донбасса.

Заявители озвучили вопросы, которые волнуют всех беженцев. В основном это проблемы юридического и бытового характера: прохождение пенсионерами комплексного медицинского обследования; оздоровление на территории Республики Крым; приобретение гражданства РФ; получение пенсионного обеспечения; льготное кредитование для последующего строительства или покупки жилья.

В целом заявители отметили, что на территории России для них созданы все условия: многие люди расселены в пункты временного размещения, для них организовано питание, получение необходимых лекарств, дети имеют возможность посещать образовательные учреждения.

На территории полуострова сейчас находится 16 тысяч беженцев, из них 5,5 тысяч допрошены следователями по обстоятельствам совершения преступлений украинскими националистами. Большинство прибывших признаны потерпевшими, их показания зафиксированы и приобщены к уголовным делам.

А.Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю наладить контакт со следователями, которые в настоящее время дислоцируются на территории ДНР и ЛН, для оперативного и более продуктивного разрешения вопросов беженцев по истребованию документов в республиканских органах и службах. Данное взаимодействие позволит оказать помощь тем людям, которым длительное время ничего не известно о своих родных и близких, оставшихся в зоне проведения специальной военной операции.

Одним из наиболее сложных оказался вопрос, связанный с получением российских паспортов прибывшими на полуостров несовершеннолетними. Для их дальнейшего пребывания и обустройства на территории РФ требуется согласие родителей, оставшихся по долгу службы на Донбассе. Председатель СК России напомнил присутствующим о заключенных соглашениях о сотрудничестве между Следственным комитетом Российской Федерации и Генеральными прокуратурами ДНР и ЛНР, отметив целесообразность организации работы по оформлению соответствующих документов для детей во взаимодействии с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик.

«Горячая линия» для беженцев

По поручению А.Бастрыкина в Информационном центре СК России открыта круглосуточная горячая линия для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Обратиться на нее прибывающие граждане могут по телефону: 8-800-100-12-60 #6, а также в социальных сетях:

«Телеграм» — канал t.me/infocentrskrf;

«ВКонтакте» — Приемная Председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и группа Информационного центра vk.com/infocentrskrf;

«Одноклассники» — группа ok.ru/group/61254572769397.