Аэропорт Крыма пока закрыт

Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополя продлен до 7 мая.

Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополя продлен до 7 мая.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ, действующий с 24 февраля.

Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины. Режим временного ограничения полетов действует в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.