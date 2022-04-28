Задержан бывший морпех ВСУ, готовивший теракт в Симферополе

Бывший морской пехотинец Украины задержан по подозрению в подготовке теракта в торгово-развлекательном центре в Симферополе.

Бывший морской пехотинец Украины задержан по подозрению в подготовке теракта в торгово-развлекательном центре в Симферополе.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка «Азов» подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Службой изъяты самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу и атрибутику украинских нацформирований. В используемых средствах связи задержанного обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».