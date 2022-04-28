За посещение Инжира плату обещают не взимать

Точнее, оплата за пребывание в этом месте отдыха будет введена на условиях добровольности и только за предоставленные услуги.

Точнее, оплата за пребывание в этом месте отдыха будет введена на условиях добровольности и только за предоставленные услуги.

Об этом сообщила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

Для начала, она напомнила, что место отдыха Инжир включено в ООПТ регионального значения, переданное ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и Лесного хозяйства». Действующим законодательством (№33-ФЗ) предусмотрено платное посещение ООПТ, но в Севприроднадзоре решили этой возможностью не пользоваться.

— Мы для себя в определенный момент приняли решение, что такой возможностью не воспользуемся и плату за посещение особо охраняемых территорий вводить не будем, —сообщила Ю.Гаврилова.

При этом, она анонсировала предоставление перечня платных услуг, которыми граждане могут воспользоваться или не воспользоваться.

Речь идет, например, об аренде поддона для установки палатки. Директор департамента также сообщила о планах Дирекции обустроить к летнему сезону эти места отдыха; установить туалеты, мусорные баки, организовать уборку территории.

— Если мы понимаем, что некоторые территории у нас активно посещают, это называется рекреационная нагрузка, для того, чтобы могли установить мусорные баки, поставить биотуалеты, какая-то небольшая плата за эти услуги может у нас там появиться для поддержания территории в должном состоянии, — сообщила Ю.Гаврилова, пообещав, что будут установлены информационные стенды с перечнем того, что разрешено делать, а чего нет.

К слову, среди неурегулированных пока вопросов — разрешение устанавливать палаточные городки, что связывается с существующими антиковидными ограничениями.