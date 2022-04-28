Вырубленные при строительстве медкластера сосны и можжевельники компенсируют лесными посадками

Компенсационные посадки растений, вырубленных на территории строящегося медицинского кластера в районе хутора Пятницкого, будут произведены в лесной зоне. Правда, этот процесс займет годы.

Компенсационные посадки растений, вырубленных на территории строящегося медицинского кластера в районе хутора Пятницкого, будут произведены в лесной зоне. Правда, этот процесс займет годы.

Об этом журналистам сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

— В случае с медицинским кластером, там произрастали растения, занесенные в Красную книгу России, это были можжевельник и сосна. Мы советуем высаживать их на лесных участках, а не в городской черте, поскольку за ними требуется очень сложный в юридическом смысле уход. Чтобы в городе произвести санитарную обрезку ветки, удалить сгоревшее или погибшее дерево, нужно получать разрешение в Росприроднадзоре в Краснодаре и в Москве, -— пояснила Ю.Гаврилова.

Она напомнила, что компенсационными посадками должен заниматься застройщик, который заключает договор с кем он считает необходимым. В свою очередь, Севприроднадзор предлагает площади лесокультурного фонда для высадки насаждений, которые они обязаны сделать в соответствии с разрешениями, полученными в Росприроднадзоре.

— Насколько мне известно, это реализуется. Этот процесс занимает не один год. Там изначально идет подготовка почвы, затем высаживаются растения, обеспечивается уход за ними. Такие площади для высадок мы предоставляли, и я знаю, что работа эта ведется, — заверила Ю.Гаврилова.

На вопрос «Севастопольской газеты» о судьбе деревьев, которые, будучи высаженными в качестве компенсации, не прижились, она ответила, что в договоре, который заключает застройщик с организацией, которая производит высадку, эти моменты оговариваются. В случае утраты, застройщику придется отчитаться перед Росприроднадзором о выполненных мероприятиях, он несет за это ответственность.

— В случае утраты зеленых насаждений, их необходимо компенсировать, поскольку итоговое количество должно быть обеспечено двухкратным размером от числа вырубленных, — напомнила чиновница.