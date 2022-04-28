У севастопольцев забирают один из лучших пляжей

Департамент городского хозяйства предложил исключить пляж «Васили» из официального реестра мест массового отдыха.

Постановление об его изъятии из реестра будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний правительства города, об этом заявил глава горхоза Евгений Горлов.

По его словам, пляж опасен. Склон, примыкающий к пляжу «Васили», неоднократно в течение прошлого года обследовался Севприроднадзором на наличие опасных экзогенных геологических процессов, в том числе после обвалов горных пород. По состоянию на начало текущего года по всему береговому склону, примыкающему к пляжу, сохраняется обвально-оползневая ситуация.

В середине июля прошлого года в левой части пляжа «Васили» произошло сползание грунта. Тогда крупный обломок горной породы упал на пляж, повредив палатку, установленную прямо под склоном.

После происшествия с обрушением скальных пород Севприроднадзором совместно с ГБУ «Экоцентр» было проведено визуальное обследование склона у пляжа «Васили». Было определено, что место срыва обломков находится в неустойчивом состоянии, на склоне отмечаются трещины, что в любой момент может привести как к повторным обрушениям, так и к сползанию крупных обломков на пляж. Большую угрозу представляет сползание грунта в правой части пляжа, о чем свидетельствует образовавшаяся там глубокая трещина.

Напомним, что единственная дорога, по которой можно добраться на «Васили» проходит по Таврической набережной. Она с 26 апреля перекрыта на год из-за начала строительства яхтенной марины в Балаклаве. Остался только альтернативный путь до пляжа — на катерах и яликах по морю.