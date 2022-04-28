Новости Севастополя

СевТЮЗ получил «Хорошее место» от Яндекса

Звезда от компании Яндекс «Хорошее место» впервые среди учреждений культуры вручена Севастопольскому театру юного зрителя.

Звезда от компании Яндекс «Хорошее место» впервые среди учреждений культуры вручена Севастопольскому театру юного зрителя.

Речь идет о награде, которую Яндекс вручает каждый год организациям с самым высоким рейтингом, который, в свою очередь, определяется по оценкам и отзывам пользователям.

— Теперь и мы — в их числе, — с удовольствием сообщил «Севастопольской газете» директор театра Андрей Маймусов.

По его словам, такую отметку нельзя купить или подделать, она формируется из отзывов пользователей Яндекс-системы о конкретном месте. Из этих отзывов формируется средняя оценка, которая должна быть в рейтинге компаний выше 4,5. Звезду получают самые лучшие компании и учреждения.

— На данный момент у нас больше 300 отзывов в системе, и каждый из них по-своему уникален. Это значит, что место знают, любят и сюда точно нужно зайти, — улыбнулся А.Маймусов.

Как выяснилось, итоги подводят в конце года, а награждение начинается в феврале. Победители получают специальную отметку в карточке компании, наклейку, которую можно разместить, например, на входе, а также сертификат.

Все это является свидетельством того, что СевТЮЗ знают и любят не только в Севастополе, но и за его пределами.

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