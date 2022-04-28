СевТЮЗ получил «Хорошее место» от Яндекса

Звезда от компании Яндекс «Хорошее место» впервые среди учреждений культуры вручена Севастопольскому театру юного зрителя.

Речь идет о награде, которую Яндекс вручает каждый год организациям с самым высоким рейтингом, который, в свою очередь, определяется по оценкам и отзывам пользователям.

— Теперь и мы — в их числе, — с удовольствием сообщил «Севастопольской газете» директор театра Андрей Маймусов.

По его словам, такую отметку нельзя купить или подделать, она формируется из отзывов пользователей Яндекс-системы о конкретном месте. Из этих отзывов формируется средняя оценка, которая должна быть в рейтинге компаний выше 4,5. Звезду получают самые лучшие компании и учреждения.

— На данный момент у нас больше 300 отзывов в системе, и каждый из них по-своему уникален. Это значит, что место знают, любят и сюда точно нужно зайти, — улыбнулся А.Маймусов.

Как выяснилось, итоги подводят в конце года, а награждение начинается в феврале. Победители получают специальную отметку в карточке компании, наклейку, которую можно разместить, например, на входе, а также сертификат.

Все это является свидетельством того, что СевТЮЗ знают и любят не только в Севастополе, но и за его пределами.