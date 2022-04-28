С волками Севприроднадзор будет бороться самостоятельно

Регулировать численность волков, расплодившихся в лесных угодьях на территории Севастополя, Севприроднадзор будет собственными силами, сообщила руководитель природоохранного департамента Юлия Гаврилова.

Регулировать численность волков, расплодившихся в лесных угодьях на территории Севастополя, Севприроднадзор будет собственными силами, сообщила руководитель природоохранного департамента Юлия Гаврилова.

— В ходе учета охотничьих ресурсов мы действительно зафиксировали наличие волка. В связи с этим было принято решение о регулировании численности волка на территории Севастополя. Выполняться это будет силами Севприроднадзора и подведомственных учреждений, — пояснила Ю.Гаврилова.

Она также сказала, что организовать выдачу разрешений на отстрел волков на коммерческой основе невозможно, поскольку охота на территории Севастополя запрещена.

— Наши сотрудники и сотрудники подведомственных учреждений имеют охотничьи билеты, и в ходе именно регулирования численности, а не охоты, они устанавливают фотоловушки, выясняют места обитания животных и, в зависимости от ситуации, подходящим способом изымают хищников из окружающей среды, — сообщила руководитель.

По информации Ю.Гавриловой, такие мероприятия будут постоянно выполняться до конца года.

По словам ее заместителя Вадима Писляка, Севприроднадзор должен в первую очередь защищать не человека от природы, а природу от человека, в которую тот часто вторгается грубо и бесцеремонно.

— Волк никогда не нападет на человека, поскольку сейчас в крымских лесах для волков имеется хорошая кормовая база. Бродячие собаки, сбивающиеся в городе в стаи, гораздо опаснее волков, — утверждает В.Писляк.

Напомним, что согласно приказам департамента природных ресурсов и экологии «О регулировании численности охотничьих ресурсов» в течение года на территории Севастополя в границах Нахимовского и Балаклавского районов планируют отстрелить 35 волков, по причине превышения показателей максимальной численности охотничьих ресурсов. В соседнем Бахчисарайском районе к отстрелу планируется 23 особи.